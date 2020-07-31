Россия возобновит пассажирское сообщение с Абхазией с 1 августа

Россия с 1 августа возобновляет пассажирское сообщение с Абхазией, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России.

Решение было принято по итогам заседания на основании заключений по оценке санитарно-эпидемиологической обстановки в Абхазии и определения готовности объектов абхазской инфраструктуры к приему туристов. Тем временем штаб продолжает работать над определением списка стран, с которыми будет возобновлено международное авиасообщение.

Границы между странами были закрыты из-за эпидемии коронавируса. Россия также закрыла свои границы для иностранцев, теперь с 1 августа возобновятся международные авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Позже появились сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ.