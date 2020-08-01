Активисты жалуются на ликвидацию исторического мощения в центре Петербурга

Во дворе исторического дома 39 по проспекту Римского-Корсакова старинное мощение, за которое боролись петербургские активисты и по поводу которого добивались диалога с муниципалами, начали сносить при помощи тяжелой техники. Об этом сигнализировал на своей странице в социальной сети лидер общественного движения "Красивый Петербург" Красимир Врански.

Сюжет, связанный с брусчаткой, возник в ходе благоустройства двора: подрядчик, исполняя госзаказ и перекапывая асфальт, обнаружил следы дореволюционного мощения, что попало в поле зрения презставителей ВООПиИК. Первоначально муниципалы из МО "Адмиралтейский округ" отрицали какую-либо ценность находки, но впоследствии пошли на диалог с инициативной группой граждан. Беспокойство активистов было обусловлено тем, что речь шла не о единичных камнях, а о целом "ковре мощения".

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