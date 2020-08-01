Протестующих заблокировали у Спаса на Крови, продолжились задержания

Полиция перекрыла выход с набережной канала Грибоедова на Конюшенную площадь для петербуржцев, участвующих в мирном шествии в поддержку жителей Хабаровска. Рядом с храмом Спас на Крови в автозаки отправили уже более десяти человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Петербургская акция в поддержку жителей Хабаровска, требующих возвращения своего арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, должна была пройти на Дворцовой площади. Но городские власти решили ее закрыть на дезинфекцию. В итоге люди собрались на Малой Садовой, а через некоторое время двинулись шествием по Невскому проспекту. На пути протестующих выстроились сотрудники полиции, и участникам протестной прогулки пришлось свернуть на набережную канала Грибоедова, где их также ждали силовики.

Скандирующие "Мы здесь власть", "Я/Мы Хабаровск" и поющие "Вставай, страна огромная" граждане намеревались пройти к Дворцовой площади через Конюшенную площадь, но здесь их встретило оцепление.

Полиция вновь начала задержания. В автозак забирали людей с шариками и плакатами. По подсчетам корреспондента ЗАКС.Ру, на этом месте были задержаны более десяти человек.

Еще трое участников шествия были задержаны ранее.

София Саттарова