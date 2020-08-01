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Поправки в Конституцию

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12:07

Дворцовую площадь закрыли на дезинфекцию в день акции в поддержку Хабаровска

фото ЗакС политика Дворцовую площадь закрыли на дезинфекцию в день акции в поддержку Хабаровска

Петербуржцы и гости города 1 августа временно не могут попасть на Дворцовую площадь - территория огорожена, на месте работают поливальные машины, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам охраняющих перекрытую площадь сотрудников Росгвардии, доступ на Дворцовую закрыт до двух-трех часов дня. Желающие посетить Эрмитаж или Главный штаб должны показать правоохранителям билет, чтобы иметь возможность пройти за ограждения. Объясняют внезапную дезинфекцию грядущими мероприятиями ко Дню ВДВ и подготовкой ко Всероссийскому полумарафону "ЗаБег.РФ". 

В полдень 1 августа активисты планировали "покормить голубей" на Дворцовой площади в поддержку жителей Хабаровска, уже три недели выходящих на митинги за возвращение своего арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Петербуржцы, планировавшие принять участие в акции, переместились на Малую Садовую улицу, где на это же время был намечен сбор подписей для иска об отмене результатов голосования по поправкам в Конституцию. 

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Фургал арестован по подозрению в организации убийств и покушении на убийство амурских бизнесменов в 2004-2005 годах. Он отрицает свою вину и рассказал, что до помещения в СИЗО от него требовали уйти в отставку с поста губернатора. Врио губернатора Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев.

София Саттарова

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