По Невскому за Хабаровск

В Петербурге акция в поддержку протестов в Хабаровске из встречи для "кормления голубей" на Малой Садовой улице переросла в шествие по Невскому проспекту и набережной канала Грибоедова. Сотрудникам полиции новый формат мероприятия не понравился - они преследовали протестующих на всем пути и задержали более 20 человек.

Либертарианская партия в Петербурге решила поддержать жителей Хабаровска, уже 22-ой день требующих возвращения арестованного экс-губернатора края Сергея Фургала. Организация планировала провести акцию под названием "Кормим голубей" на Дворцовой площади, но утром 1 августа подступы к ней оказались огорожены. Охраняющие периметр к одной из главных достопримечательностей города сотрудники Росгвардии пояснили корреспонденту ЗАКС.Ру, что на 2 августа намечено мероприятие - "какой-то забег" - поэтому площадь дезинфицируют. В ряде городов России в этот день планируют провести IV Всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". В Петербурге ради этого перекроют улицы и мосты в центре города.

Росгвардейцы уточнили, что завершить дезинфекцию 1 августа должны к 14:00-15:00 часам. Однако и после трех по Дворцовой каталась поливальная машина, сообщил в Twitter муниципальный депутат МО "Лиговка-Ямская" Александр Изотов.

Желающие покормить голубей 1 августа в итоге собрались на Малой Садовой улице, где в то же время проходил сбор подписей под иском против поправок в Конституцию. До этого аналогичный сбор проходил 15 июля, когда очередь из желающих поставить автограф растянулась по Невскому проспекту до Аничкова моста. В этот раз обошлось без массовых очередей: все, кто хотел поставить подпись, поместились на Малой Садовой улице. Вместе с поддерживающими протесты в Хабаровске собралось около 150 человек. Пока одни ставили подписи, другие подбрасывали зерно с хлебом голубям. Птицы вскоре потеряли интерес к происходящему и покинули протестующих, оставив после себя недоеденные крошки посреди Малой Садовой.

Люди же собирались группами, дискутировали о политике, разбирали себе воздушные шарики с надписью "Кормим голубей" и листы с изображением голубя и подписью "Я/Мы Хабаровск". С речью в поддержку жителей Хабаровска выступил представитель КПРФ Михаил Минин, листая "Красную книгу Хабаровского края". Находившиеся рядом сотрудники полиции речи коммуниста не прерывали, но заинтересовались Ириной Медведевой, которая встала с плакатом "Вы так сильно ностальгировали, что вернули эпоху застоя". Полицейские сообщили ей, что пикет проводить нельзя и надо свернуть плакат, девушка их требованиям повиновалась.

Не захотела выполнять требования полиции активистка Анастасия Афанасьева. Она приковала себя наручниками к цепи, которая огораживает часть прохода на Малую Садовую улицу. Сотрудников полиции это не устроило - наручники начали срезать, в процессе чего повредили и цепь - она упала на землю. Пока полицейские вели бой с оковами, вокруг них собралась плотная толпа, каждый хотел взглянуть, что же происходит за спинами людей. А оттуда доносились выкрики Афанасьевой:

- Больно!

- Так снимите сами свои наручники! - взывали в ответ полицейские.

Когда активистка была освобождена, ее оставили сидеть на земле с российским флагом и Конституцией в руках. Афанасьева сообщила ЗАКС.Ру, что уже семь дней ведет голодовку. Она требует отмены поправок в Основной закон страны и хочет, чтобы власти обратили внимание на протесты в Хабаровске. Активистка заявила, что намерена просидеть на Малой Садовой столько, сколько получится. Получилось - несколько часов. К вечеру 1 августа Афанасьеву задержали и доставили в 78-й отдел полиции для составления протокола о нарушении правил, направленных на обеспечение "режима повышенной готовности" (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга), сообщили в "ОВД-Инфо".

Пока же Афанасьева еще была на свободе, другие участники акции оставили ее у Малой Садовой с пожеланиями удачи и выдвинулись в сторону Дворцовой площади, скандируя "Хабаровск". Полицейские, судя по всему, такого поворота событий не ожидали и сначала просто снимали на телефоны уходящих по Невскому проспекту людей, а уже затем отправились в сопровождение.

С лозунгами "Россия, выходи", "Толку нет 20 лет" и другими шествие беспрепятственно дошло до набережной канала Грибоедова. Там уже сотрудники полиции стали объявлять в громкоговоритель, что никакого шествия согласовано не было, поэтому люди должны разойтись. Люди в ответ кричали: "Полиция с народом" - и шли дальше.

Но у дома Зингера сотрудники правоохранительных органов преградили проход по Невскому, встав поперек тротуара. Активисты, потоптавшись рядом, свернули на набережную канала Грибоедова - полиция отправилась следом. Проход правоохранительные органы преградили и по набережной, а затем заблокировали и выход с него на Невский. Вместе с протестующими в своеобразном кольце оказались и простые туристы. Пропускать кого-либо через свои кордоны полицейские отказывались. Часть отдыхающих смирились с судьбой и ждали, когда полиция позволит им продолжить знакомство с городом, часть - решили попытать удачу в кафе, кто-то даже спрашивал, нельзя ли пройти через черный ход общепита.

На набережной же сотрудники правоохранительных органов приступили к задержаниям. Первым в автозак отправился Петр Ильин, он выкрикивал "Хабаровск". Следом задержали еще двух активистов: Никиту Чиркова и Алексея Николаева.

Полицейский начал требовать, чтобы присутствующие покинули проезжую часть, хотя на ней кроме его коллег и пары зазевавшихся людей, никого не было. Из оцепления начали выпускать людей, но только после демонстрации паспорта, который полицейский фотографировал. Позже хранители порядка смилостивились и заявили, что все должны по пешеходной части пройти в сторону Невского. Протестующие же, казалось, этого предложения не услышали, потому что были увлечены дискуссией, а точнее критикой власти. Женщина с ребенком заявила, что не хочет, чтобы ее дети жили в такой стране. Государство необходимо менять, уверена она, и хорошо, если все начнется с города трех революций. Поддержала ее пожилая участница акции. Она заявила, что люди должны единодушно выступить против действующей власти, а не только в защиту какого-то определенного человека:

- Надо не за каждого вставать, а против одного. Против власти.

Полицейские этими речами не заинтересовались и покинули набережную, оставив на всякий случай шесть человек в форме. Протестующие, заметив, что ОМОН и автозаки уехали, продолжили путь вдоль канала Грибоедова. Дойти они смогли только до Спаса на Крови, там их снова перехватила полиция, взяв в оцепление. Тут же начались задержания - в этот раз в автозаки отправлялись люди с опознавательными знаками: шариками и листочками с изображением голубя. У Спаса в автозак отправили еще 10 человек. Протестующие смешались с туристами, и полицейские, не усмотрев больше людей с воздушными шарами, отступили, освободив проход.

Пока все решали, куда продолжить прогулку, молодой человек достал гитару и решил спеть о Роскомнадзоре, революции и полицейских. Правоохранительным органам песня по душе не пришлась, музыканта окружили и заявили, что он организовал массовое мероприятие, которое сейчас запрещено.

- Я их не просил, они сами собрались! - оправдывался гитарист, указывая на слушателей.

Полицейские аргумент приняли, попросили больше не играть и ушли. Ушли и протестующие - действо переместилось на Марсово поле. Там задержали еще около семи человек. В частности, в автозак отправился Минин с "Красной книгой Хабаровского края".

Это было последнее задержание среди участников шествия. Протестующие отдохнули на газоне и отправились в отделы полиции встречать своих единомышленников.

Большинство задержанных, 10 человек, отвезли в 28-й отдел полиции. На всех, кроме Алексея Николаева, составили протоколы за нарушение правил, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга), сообщил ЗАКС.Ру защитник активистов в 28-м отделе полиции Игорь Скачко. Он уточнил, что девять человек отпустили. Николаеву вменяют нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия (ч.2 ст.20.2 КоАП) и планируют оставлять в отделе на ночь, рассказал Скачко.

Задержанный на акции Артем Белов сообщил ЗАКС.Ру, что его вместе с еще четырьмя активистами отвезли в 1-й отдел полиции. Среди них был один несовершеннолетний, которого вскоре отпустили,, а на остальных составили протоколы по нарушению режима самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга), рассказал Белов.

Также задержанных отвезли в 77-й отдел полиции, пишет "ОВД-Инфо". Там же отмечается, что на активистов составляют протоколы по нарушению режима самоизоляции (ст. 8.6.1 КоАП Петербурга).

текст: София Саттарова / фото: Михаил Масленников, София Саттарова