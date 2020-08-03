Советовавший поменьше питаться депутат задекларировал доход в четыре копейки

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Илья Гаффнер, известный благодаря совету меньше питаться в кризис, задекларировал доход в четыре копейки за 2019 год, следует из опубликованной декларации.

Годовой доход Гаффнера составил 0,04 рубля. Из декларации следует, что у него в пользовании есть квартира площадью 66,6 кв. м., также у депутата трое несовершеннолетних детей, в пользовании которых по одной квартире: 80, 201,7 и 239,2 кв. м.

В 2016 году Гаффнер был признан банкротом. Перед этим суд ввел в отношении депутата реструктуризацию долга в 160 млн рублей по иску Россельхозбанка. В 2019 году арбитражный суд завершил реализацию имущества Гаффнера, но не освободил его от обязательств перед кредиторами.

Гаффнер прославился тем, что в начале 2015 года посоветовал россиянам "поменьше питатья" в кризис. Случилось это после того, как Гаффнер во время рейда по магазинам Екатеринбурга заметил, что цены на продукты за год выросли на 25%, но заявил, что, на его взгляд, "это не так страшно".



"Если не хватает денежных средств, надо вспомнить, мы же все россияне, русские люди, прошли и голод, и холод. Надо просто задуматься о собственном здоровье и поменьше питаться, например", — сказал тогда Гаффнер.

фото: Илья Гаффнер / Facebook