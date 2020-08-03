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15:32

В республике Коми случился разлив нефти

фото ЗакС политика В республике Коми случился разлив нефти

На территории республики Коми, в Усинском районе, разлилось не менее 7 тонн нефтепродуктов, о чем сообщается на сайте прокуратуры региона. От ядовитых веществ пострадало 0,48 га земли. Ликвидировать последствия происшествия отправились 25 специалистов и 7 машин.

"При проведении работ по демонтажу выведенного из эксплуатации трубопровода работником подрядной организацией был поврежден напорный нефтепровод "ДНС В1 - УПН "УСА" в 29 км от Усинска, эксплуатируемый ТПП "ЛУКОЙЛ - Усинскнефтегаз" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", - гласит сообщение.

На месте удалось собрать 16 кубометров запачканного грунта.

Отметим, что нынешнее лето получилось богатым на экологические скандалы подобного типа. Первый из них случился в самом начале лета, когда стало известно о разливе более 20 тысяч тонн дизельного топлива на Таймыре. Из-за этой экологической катастрофы, ставшей крупнейшей в истории Арктики, лишился своего места мэр Норильска Ринат Ахметчин, против которого также возбудили уголовное дело. В июле на еще одном предприятии "Норникеля" разгерметизировалась труба, и в окружающую среду попало такое же количество авиационного топлива.

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