Чеченские шашлыки и крымские пляжи: Милонов и Поклонская рассказали о планах на отпуск

Известные российские политики поделились с журналистами своими планами на летний досуг в 2020 году. Так, петербургский единоросс из Государственной думы Виталий Милонов выбрал для себя оригинальный маршрут: одну часть августовского отпуска он намеревается провести в Чечне за приготовлением шашлыков, а другую займет походами за грибами на территории Кемеровской области. Об этом стало известно порталу NEWS.ru.

Коллега и однопартиец Милонова, Наталья Поклонская, собирается на родную для себя землю - в Крым, причем планирует по минимуму "светиться" на публике.

"Меня в бейсболке, в очках, с хвостиком на голове мало кто узнаёт", - приводится комментарий женщины.

На местную родину, в Орловскую область, собирается и бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов: в его присутствии, как он полагает, нуждаются пчелы на личной пасеке, о чем сообщила "Комсомольская правда".

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.