Дмитрий Быков опасается развития конфликта между ВДВ и силовиками

Писатель и публицист Дмитрий Быков, по его признанию, с тревожным интересом наблюдал за драками между десантурой, отмечавшей накануне свой традиционный праздник в Москве, и росгвардейцами, чьими действиями были недовольны гуляющие. В представлении обозревателя, конфликты подобного рода имеют большую вероятность повторения и дальнейшей эскалации - из-за определенного социального явления, которое он характеризует как "конфликт самоорганизации и регламентирующего всего и вся государства".

"В свое время Путин вышел к фанатам и успокоил их, показав им, что он всё-таки видит в них классово своих. Фанаты имеют право неистовствовать — это наши. Сейчас это неистовство уже встречает определенное противоречие, потому что жизнь при Путине регламентирована настолько, что уже и не побузишь в его поддержку. Значит, к сожалению, тотально регламентировав существование страны, Путин и его присные начинают сталкиваться с определенным недовольством", - рассудил он в интервью "Эху Москвы".

В то же время, по мнению Быкова, положительный прогноз тоже может быть обоснован, поскольку идеологических противоречий конфликт сторон, уверен он, не имеет и близко: "ВДВ — это, мягко говоря, структура, очень враждебная, например, к Навальному".

Отметим, что конфликт завязался после того, как правоохранители, по мнению ВДВ, необоснованно грубо задержали одного из празднующих мужчин. Далее случились несколько эпизодов применения физического насилия и задержания. Впрочем, всех задержанных сравнительно быстро отпустили. По факту столконвений возбудили уголовное дело.