Драка десантников и бойцов Росгвардии в парке Горького обернулась уголовным делом

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело о применении насилия в отношении представителей власти после драки десантников с сотрудниками Росгвардии в парке Горького, сообщается на сайте ведомства.

Стычка произошла 2 августа, в день ВДВ. По словам очевидца, поводом для конфликта стали действия силовиков, которые "на одного толпой нападают и крутят", передает "Медиазона". В итоге в драке участвовали несколько десятков силовиков и мужчин в голубых беретах. Источник ТАСС сообщал, что во время столкновения пострадал росгвардеец. Собеседник агентства также добавил, что несколько участников потасовки были задержаны, но затем их отпустили.

СК возбудил дело по ст. 318 УК РФ (применение насилиля в отношении представителя власти). По версии следствия, росгвардейцы 2 августа в парке Горького "пресекли нарушение общественного порядка". В итоге два сотрудника Росгвардии получили телесные повреждения. Следователи утверждают, что участники конфликта установлена, с ними проводятся следственные действия.