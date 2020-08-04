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Поправки в Конституцию

Муниципал

10:59

КСП до сентября проверит МО "Гагаринское" и МО "Юнтолово"

фото ЗакС политика КСП до сентября проверит МО "Гагаринское" и МО "Юнтолово"

Контрольно-счетная палата Петербурга начала проверку МО "Гагаринское" и МО "Юнтолово", сообщили представители КСП.

Проверка проводится под руководством аудитора Юрия Шутова. В ее рамках инспекторы КСП оценят законность, эффективность и целевое использование средств местного бюджет, муниципальной и государственной собственности двух округов, соблюдение законодательства при муниципальных закупках 2018 – 2020 годов. Проверка в двух муниципалитетах завершится к 4 сентября.

МО "Гагаринское" в 2018 году потратило более 140 млн рублей, в 2019-м – 139 млн, на 2020 год утверждена расходная часть бюджета на 124 млн рублей. В основном муниципалитет тратит деньги на благоустройство. В МО "Юнтолово" те же показатели составляют 139 млн рублей за 2018 год, 145 млн – за 2019-й и 114 млн – в 2020-м.

Ранее КСП возобновила проверку комитета по физкультуре и спорту и Дирекции по управлению спортивными сооружениями.

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