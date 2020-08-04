Шишлов счел непоследовательным разрешение на марафон "ЗаБег" при запрете на митинги

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов считает непоследовательным то, что Смольный разрешил провести 2 августа марафон "ЗаБег", но запрещает проведение митингов, сообщается на сайте омбудсмена.

По мнению Шишлова, несмотря на постепенное снятие ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса, говорить о нормализации ситуации еще рано, Петербург занимает четвертое место по распространению вируса в России. Поэтому омбудсмен считает преждевременным разрешение провести марафон, в котором, по разным оценкам, приняли участие от 2 до 8 тысяч человек.

"При этом омбудсмен отмечает непоследовательность органов исполнительной власти, разрешающих массовые спортивные мероприятия, и не снимающих временный запрет на собрания, митинги и демонстрации", - говорится в сообщении.

Шишлов напомнил, что 1 августа были задержаны более 20 человек на акции в поддержку протестов в Хабаровске, и им вменили нарушение ст. 8.6.1. Закона Санкт-Петербурга (нарушение режима самоизоляции).

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