Молодые партии присматриваются к Мариинскому дворцу

Новые политические партии, зарегистрированные Минюстом в первой половине 2020 года, сейчас активно ведут избирательные кампании в нескольких регионах России. Через год они планируют выдвинуть своих кандидатов в Законодательное собрание Петербурга и Госдуму. Пока их немногочисленные петербургские ячейки копят силы и занимаются партстроительством.

"Новые люди"

Идеология - правый либерализм

Численность отделения в Петербурге - 8 человек

Дата регистрации отделения - 7 мая 2020 года

Каждую молодую политическую партию в России обвиняют в "спойлерстве". Особенно, если она появляется перед выборами в федеральный парламент и без проблем регистрируется в Минюсте. Партию "Новые люди" представители либеральной оппозиции невзлюбили, кажется, больше всех. Их расценивают как прямых конкурентов и обзывают "новыми людьми Путина".

Основал партию владелец компании Faberlic Алексей Нечаев. Он входит в состав центрального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ), лидером которого считается Владимир Путин. Тем не менее, Нечаев настаивает на оппозиционности своей партии. На обвинения в подыгрывании Кремлю и "Единой России" он ответил, что спойлерить в настоящее время некого.

"Где сейчас та мощная оппозиционная партия, тот фаворит, у которого мы будто бы можем оттянуть голоса? Ее просто нет. Есть только четыре по-разному называющихся "Единые России", - написал Нечаев в своей колонке для "Новой газеты".

В программе партии - ориентация России на высокотехнологическое производство и отказ от агрессивной внешней политики. Ее представители постоянно говорят о переменах и подчеркивают, что в их рядах люди с чистой репутацией.

"Мы стараемся привлечь в партию тех, кто раньше не участвовал в политических проектах. При этом ставку мы делаем на тех, кто добился результатов в общественных, благотворительных, предпринимательских или просветительских проектах. Насколько нам известно, члены нашего отделения в Петербурге ранее в других партиях не состояли", - заявили ЗАКС.Ру в пресс-службе "Новых людей".

Не был ранее замечен в политике и руководитель петербургского отделения "Новых людей" Александр Дворядкин. Пообщаться с ним самим не удалось. В партии объяснили, что он находится не в городе и в любом случае будет отвечать на вопросы совместно с федеральной пресс-службой.

В "Новых людях" рассказали, что в Петербурге у них 8 официальных членов и порядка 400 сторонников. Работа с ними - основной приоритет на 2020 год. Сторонников уже подключали к социальной акции по раздаче антисептиков петербуржцам. Главным событием следующего года в партии считают выборы. Идти в Госдуму "Новые люди" планируют точно, борьба за места в ЗакС Петербурга пока тоже в планах.

"Выборы в петербургское Заксобрание мы рассматриваем как одну из важнейших кампаний следующего года. Но итоговое решение о формате участия в них пока не принято", - заявили в партии.

"Зеленая альтернатива"

Идеология - зеленая политика

Численность отделения в Петербурге - 4 человека

Дата регистрации отделения - 7 мая 2020 года

Главное, чем пока запомнилась "Зеленая альтернатива", это принятие в свои ряды художника Алексея Куделина, также известного как Вася Ложкин. Его зачастую представляют как неформального лидера партии. Лидер официальный - член Общественной палаты Московской области Руслан Хвостов. Ранее он был координатором прокремлевского движения "Местные", которое некоторое время назад в Москве и Подмосковье было "зеленым" аналогом "Молодой гвардии" и "России молодой".

За работу петербургского отделения отвечает предприниматель Павел Гойхман. Он признался ЗАКС.Ру, что ранее опыта в политике не имел, но в партию решил пойти, чтобы продвигать экологические ценности.

- Я восемь лет отработал инженером слаботочных сетей и ушел в предпринимательство, в производство EVA-материала (этиленвинилацитат, из него, в частности, изготавливаются коврики для йоги - прим. ЗАКС.Ру), - рассказал Гойхман. - Стал интересоваться тем, как производится утилизация данного и других материалов. Узнал, что довольно плачевно в нашем городе. Стал в эту тему вникать. И тут встретился с одним товарищем, он рассказал, что работает в новой партии, в сфере экологии. Мне это стало интересно в виду моей работы и вообще интересов. Я понял, что могу в этой сфере проявить активность и быть полезным.

Главными глобальными направлениями работы петербургский координатор называет борьбу за новые зеленые зоны, модернизацию промышленности, уменьшение объемов выхлопных газов и качество питьевой воды. Но на первом этапе ячейка намерена подружиться с другими, более аполитичными экологами.

- Есть идея объединение экологических организаций Петербурга. Мы хотим сплотить все эти разрозненные силы, чтобы вместе оздоровить экологию нашего города, в том числе защищать проживающих здесь животных, - заявил Гойхман.

Он не стал скрывать, что эко-инициатив, которые уже поддержали "Зеленую альтернативу", в Петербурге пока нет, но переговоры продолжаются. Хотя партия в городе делает первые шаги, Гойхман утверждает, что у нее уже есть несколько десятков сторонников:

- Пока в отделении четыре человека. Это необходимое количество для физического существования партии. Но есть и сторонники, молодежь. У нас есть 30-50 человек, которые, скорее всего, в дальнейшем будут активно участвовать в нашей партийной жизни. Как только у нас начнется активность, пойдут дела, тогда и количество сторонников должно увеличиться.

Главный план на 2021 год у петербургской ячейки - выборы в ЗакС. Партия планирует идти на них сама по себе и ни в какие коалиции вступать не намерена. О возможности выдвижения в Госдуму по петербургским округам Гойхман ничего говорить не стал. Он объяснил, что этот вопрос находится в ведении федерального руководства.

"Партия прямой демократии"

Идеология - центризм, прямая демократия

Численность отделения в Петербурге - около 15 человек

Дата регистрации отделения - 15 мая 2020 года

"Партию прямой демократии" (ППД) создал и возглавил один из основателей игры World of Tanks Вячеслав Мaкaров (однофамилец спикера Заксобрания Петербурга), за что в прессе ее быстро прозвали "партией танчиков". Согласно программе ППД, состоять в ней могут люди разных взглядов и убеждений. Вместо идеологии у этой партии идея: максимальное внедрение принципов прямой демократии в российскую действительность.

В частности, предлагается упростить процедуру организации референдумов, дать возможность населению выбирать мировых судей, отзывать депутатов и инициировать голосования по прекращению полномочий глав регионов.

"Ключевой принцип, на котором основано функционирование партии и в перспективе должно быть основано само существование страны – избиратель знает лучше", - говорится в программе "Партии прямой демократии".

В ее петербургском отделении состоит порядка 15 человек. Есть еще два десятка сторонников. По словам координатора ячейки Андрея Старикова, среди этих людей есть и оппозиционеры, и консерваторы. Сам Стариков в 2019 году шел на муниципальные выборы в МО "Новоизмайловское" при информационной и моральной поддержке либертарианцев, а, например, Александр Любимов, не так давно представлявший ППД в Заксобрании Петербурга, возглавлял благотворительный фонд "Координационный центр помощи Новороссии".

- С Александром мы в хороших отношениях, - рассказал ЗАКС.Ру Стариков. - Я поддерживаю его волонтерскую деятельность, поддержку Новороссии - ничего плохого в этом не вижу. Это основная причина, почему у меня испортились отношения с оппозицией: они быстро ставят крест на людях, если они делают что-то, что им не нравится… Но у нас представлены люди разных взглядов, и все нормально разговаривают между собой. У нас есть правило: мы против "городских сумасшедших", тех, кто уперся в свое мировоззрение и не готов ни с кем его обсуждать.

Электоральные планы "Партии прямой демократии" на 2021 год будут зависеть от ее успехов в региональных кампаниях этого года. Но одного своего кандидата в парламент Петербурга там уже готовят. Это сооснователь школы танцев Piterzouk Максим Чистоклетов. Стариков утверждает, что готов обсуждать совместные действия с представителями других партий:

- Враг у нас, можно сказать, один. В Петербурге сейчас сложившаяся коалиция председателя нашего Заксобрания Вячеслава Макарова. Их будет сложно победить, если все будут разобщены. Как минимум, идти на уступки в определенных ситуациях надо будет. И мы так и будем делать.

"За правду"

Идеология - национал-патриотизм, левый консерватизм

Отделения в Петербурге пока нет

По понятным причинам "лево-патриотическую" партию "За правду" писателя Захара (настоящее имя Евгений) Прилепина в спойлерстве особо рьяно обвиняет КПРФ. Однако в далеком 2005 году лимоновец Прилепин выдвигался на выборы в Городскую думу Нижнего Новгорода по спискам "зюгановцев", но потом свою кандидатуру снял. 12 лет спустя он участвовал в президентских праймериз "Левого фронта". Победил в них Павел Грудинин, который впоследствии стал кандидатом от КПРФ.

В период между этими событиями Прилепин сотрудничал с либеральной оппозицией, но это для него и других лимоновцев была скорее тактическая необходимость. Теперь время других компромиссов - бывший радикал ведет программу на НТВ, состоит в центральном штабе ОНФ и руководит партией, на учредительном съезде которой выступают Стивен Сигал и Иван Охлобыстин. Ее второе лицо, политолог Александр Казаков, кстати, как и лидер "Зеленой альтернативы" тоже принимал участие в проекте "Местные". Программа За правду" написана красивым языком и полна антилиберальных тезисов.

"Мы не против всего плохого, и мы не за все хорошее. Мы за правду, мы за правду нормального большинства. Бог есть. Родина одна. Семья — союз мужчины и женщины. У мужчины и женщины рождаются дети, и дети — это норма. Защищать Родину с оружием в руках — норма", - говорится в одном из пунктов.

Ячейки в Петербурге у "За правду" еще нет. В партии ЗАКС.Ру сообщили, что городе уже действует группа сторонников, которая планирует зарегистрировать отделение в сентябре. В 2021 году прилепинцы намерены участвовать в выборах не только в Госдуму, но и в Заксобрание Петербурга.

Мнения политологов

Александр Конфисахор, доцент кафедры политической психологии СПбГУ:

- Оценивать шансы новых партий на выборах в ЗакС очень сложно - впереди еще больше года. Но все эксперты и аналитики смотрят за их появлением с большим интересом, тем более, что мы знаем, как сложно зарегистрироваться в нашей политической системе. Многое будет зависеть от того, кто будет лидерами этих партий на местах. Не обязательно это должен быть человек с опытом в политике - наоборот, могут возникнуть не очень хорошие ассоциации. Это может быть человек из научной, творческой, интеллектуальной среды. Главное, чтобы о нем слышали люди и относились к нему с доверием.

Валентин Бианки, политконсультант, руководитель компании "Бианки и партнеры":

- Многое будет зависеть от того, как сейчас эти партии выступят в регионах. Если представить, что какая-то из них не добирает доли процентов везде, где выдвинулась, то снижается вера в эту партию потенциальных кандидатов, потенциальных спонсоров и избирателей. Многое будет связано с федеральной кампанией. Даже если результаты в регионах будут низкими, но кто-то, например, администрация президента, сделает на них ставку в крупной федеральной кампании, то шансы повышаются. Хотя в Петербурге им будет сложнее, чем во многих других регионах, здесь спектр разной оппозиции и так широк.

Сергей Еремеев

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