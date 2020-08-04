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Поправки в Конституцию

Муниципал

18:31

В МО "Шувалово-Озерки" лишили мандатов мундепов от КПРФ и "Справедливой России"

фото ЗакС политика В МО "Шувалово-Озерки" лишили мандатов мундепов от КПРФ и "Справедливой России"

Муниципальный совет МО "Шувалово-Озерки" на заседании 3 августа лишил депутатских полномочий представителя КПРФ, предпринимателя Сергея Понежу и адвоката Виктора Магера, избравшегося при поддержке "Справедливой России" и "Объединенных демократов". Об этом ЗАКС.Ру сообщил сам Магер.

Основанием для лишения мандатов стали не сданные в срок декларации о доходах за 2019 год и имуществе. По словам Магера, Понежа не успел отчитаться до 1 апреля потому что болел. Сам демократ уверяет, что не смог передать декларацию в комитет территориального развития, так как тот в последние дни марта был закрыт из-за нерабочей недели, объявленной Владимиром Путиным. Магер отметил, что в то время из-за коронавируса были закрыты многие почтовые отделения и документы он смог направить только 3 апреля. Изначально нерабочий период, напомним, был объявлен на срок от 28 марта до 5 апреля.

Магер заявил, что намерен обжаловать решение совета в суде. Он полагает, что для лишения мандата в совет должно было прийти письмо от губернатора, а не комитета. Однако в совете сослались на то, что глава города делегировал соответствующие полномочия КТР. Магер связывает возникшую ситуацию с его сотрудничеством с "Объединенными демократами" и участием в кампании "НЕТ" противников поправок в Конституцию.

Депутат "Шувалово-Озерки" от ЛДПР Александр Устименко рассказал ЗАКС.Ру, что не видит за лишением мандатов какой-то политической подоплеки. По его словам, в совете есть более оппозиционные и социально-активные мундепы, к которым у комитета не возникло претензий. 

- В случае с Магером у меня есть какое-то понимание - дотянул до последнего, предпринимал какие-то попытки, но не получилось, - а Панежа на советах появлялся три раза. На первом, на последнем, на котором его лишили полномочий, и где-то на промежуточном, - добавил Устименко.

Отметим, что Магер был единственным кандидатом, которому в 2019 году удалось избраться сразу в три муниципалитета Петербурга. От мандатов в МО "Светлановское" и в МО "№21" он отказался.

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