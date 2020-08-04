Суды наказали штрафами двух петербургских школьников из-за шпаргалок на ЕГЭ

Использание шпаргалок в ходе проведения Единого государственного экзамена привело к тому, что двум петербургским школьникам мировые судьи назначили штрафы. по статье 19.30 КоАП.

О первых двух случаях, героями которого стали ученики Александр Маточенков и Олег Хрусталев, сообщила объединенная пресс-служба судов. Они подглядывали во вспомогательные материалы на экзаменах по истории и русскому языку соответственно. Их семьям придется выплатить государству по 3 тысячи рублей.

О третьем эпизоде, по которому еще не вынесли решение, стало известно изданию Znak.com. Речь идет об идентичном нарушении.