В Смольном рассчитывают на двукратное снижение уровня безработицы

К концу 2020 года, ознаменовавшегося длительной пандемией коронавируса и связанной с ней массовой потерей гражданами работы, чиновники петербургской администрации планируют достичь двукратного снижения показателя безработицы. Об этом рассказал в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" глава комитета Смольного по труду и занятости Дмитрий Чернейко.

"Сейчас у нас зарегистрировано почти 102 тыс. безработных. По моим оценкам, мы к концу года выйдем на достаточно разумные цифры зарегистрированных безработных - 40-50 тыс. человек", - гласит его цитата.

По словам Чернейко, в самый сложный для себя период центры занятости, чья нагрузка за последние месяцы увеличилась в десять раз, имели дело с 4 тысячами человек ежедневно. Для сравнения - в прошлом году не трудоустроенными числилось порядка 14 тысяч горожан.

Согласно июльским данным Росстата, число безработных в целом по стране достигло исторического максимума за последние 8 лет и составило чуть более 4,6 млн человек.

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