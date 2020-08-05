На судебном заседании Ефремов не признал своей вины в смертельном ДТП

Актер Михаил Ефремов, арестованный после ДТП смертельным исходом с его участием, представил на судебном слушании свою оценку резонансному инциденту.

"Я ничего не помню. Нет, не признаю (вину - прим. ЗАКС.Ру)", - цитирует его речь "Интерфакс".

По мнению юристов, представляющих интересы знаменитости, подзащитному еще рано брать ответственность за случившееся. В свою очередь, прокурор указала на то, что непосредственно перед ДТП актер превысил допустимую скорость на 25 км/ч и находился как в алкогольном, так и в наркотическом опьянении.

Напомним, что авария случилась вечером 8 июня в Москве, когда Ефремов выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. Управлявший им водитель-курьер Сергей Захаров той же ночью скончался в больнице от тяжелых травм. Под домашним арестом заслуженный артист РФ пробудет до 22 января следующего года. В дальнейшем ему грозит наказание до 12 лет лишения свободы по статье 264.4 УК.