Боярский связывает уменьшение финансирования Госдумы с экономией средств депутатами

Депутат Государственный Думы от "Единой России" Сергей Боярский в разговоре с ЗАКС.Ру заявил, что детально не знаком с предложением Министерства финансов России о сокращении объемов финансирования федерального парламента. По его словам, Госдума в последние несколько лет экономит значительную часть финансирования.

- Я могу сказать, что Государственная Дума на протяжении уже нескольких лет экономит существенные средства: отказывается от командировок, экономит на транспортном обеспечении как наземными видами, так и наземным транспортом. Может быть, это связано именно с этим, что вот эта постоянно образующаяся экономия могла спровоцировать такие предложения, - считает Боярский.

Он уточнил, что в первый год текущего созыва депутаты сэкономили около 700 млн рублей. Министерство финансов же предложило сократить финансирование Госдумы в 2021 году на 377 млн рублей, в 2022 - на 576,7 млн рублей, а в 2023 году — на 255,6 млн рублей.

София Саттарова

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