Осужденный за госизмену 79-летний ученый Лапыгин вышел по УДО

Тверской городской суд одобрил ходатайство об условно-досрочном освобождении 79-летнего ученого Владимира Лапыгина, который отбывал срок по обвинению в государственной измене, сообщило издание "МБХ Медиа". В июне судебному решению об УДО пыталась сопротивляться прокуратура.

Вина Лапыгина, по мнению государства, состояла в том, что, работая в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), он передавал засекреченные сведения в Китай. Пожилой ученый отбывал семилетний срок, присужденный ему в мае 2016 года, в колонии строгого режима. Против приговора выступали политики Геннадий Зюганов и Владимир Лукин. Сам Лапыгин ранее добивался своего помилования. Об УДО он просил неоднократно.