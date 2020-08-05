Петербургского либертарианца задержали за акцию в поддержку Хабаровска

Члена незарегистрированной Либертарианской партии России Николая Никифорова 5 августа задержали рядом с его домом в Петербурге, сообщили в партии.

"Причиной задержания полицейские назвали участие в акции 1 августа. Николая сейчас везут в 28 отдел полиции", - рассказал ЗАКС.Ру пресс-секретарь ЛПР Денис Луговский.

Напомним, в субботу, 1 августа, в центре Петербурга состоялась несанкционированная акция "Кормим голубей" в знак солидарности с протестами в городе Хабаровск. Позже Куйбышевский районный суд арестовал на 7 суток либертарианца Алексея Николаева за организацию за этого мероприятия.