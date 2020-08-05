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15:51

Глава Калмыкии заразился коронавирусом

фото ЗакС политика Глава Калмыкии заразился коронавирусом

Глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил в Instagram, что он заразился коронавирусом.

Прямой эфир Хасиков вел из больничной палаты. По его словам, тест на коронавирус дал положительный результат.

"Скажу так: ничего хорошего в этой болезни нет, но переношу легко, благо иммунитет позволяет", - сказал Хасиков, добавив, что продолжает работать удаленно.

Хасиков призвал жителей Калмыкии ответственно отнестись к своему здоровью. По его словам, система здравоохранения региона "смогла перестроиться и достойно выдержать удар первой волны коронавируса", но есть сложности с пропускной способностью лабораторий: глава Калмыкии поручил оперативнее предоставлять результаты анализов.

Хасиков – не первый глава региона, который заразился коронавирусом. Неделей ранее с подозрением на коронавирус госпитализировали главу Чукотки Романа Копина: у него диагностировали пневмонию, но https://www.zaks.ru/new/archive/view/203299 не подтвердили коронавирус, хотя незадолго до этого он контактировал с зараженным.  

До этого в мае коронавирусом заразились глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Тувы Шолбан Кара-оол. Также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил, что переболел коронавирусом.

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