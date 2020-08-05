18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:02

Депутат Госдумы от Петербурга Романов опроверг слухи о своем выдвижении от Коми

фото ЗакС политика Депутат Госдумы от Петербурга Романов опроверг слухи о своем выдвижении от Коми

Депутат Государственной Думы Михаил Романов, избранный по округу в Петербурге, сообщил ЗАКС.Ру, что не планирует выдвигаться от в следующий созыв парламента от Республики Коми. По словам депутата, партия "Единая Россия" направила его в качестве уполномоченного помогать с проведением кампаний по выборам в регионе, назначенным на 13 сентября. Он уточнил, что речь идет об избрании депутатов в муниципалитеты и Государственный Совет Республики Коми.

- Прочитал в Telegram-каналах… Видимо, новостей у кого-то не хватает, поэтому пишут. Я с февраля 2020 года являюсь уполномоченным партии по выборам в Республике Коми, - заявил парламентарий.

Романов уточнил, что уже несколько раз посещал Коми и будет продолжать свои визиты вплоть до проведения голосования. Депутат добавил, что в 2021 году намерен баллотироваться в Госдуму все так же от Петербурга.

Ранее 5 августа ряд Telegram-каналов опубликовал информацию о том, что Романов в следующий созыв Госдумы пойдет якобы от Республики Коми. Причины такого решения не объяснялись.

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
20:53 Строительство "коричневой" ветки метро Петербурга могут возобновить через пару недель

20:50 Смольный хочет вывести в соцсети правительство и руководителей комитетов

20:19 У Гостиного двора задержали участников одиночных пикетов в поддержку челябинских активистов

19:55 Роспотребнадзор предложил Смольному смягчить ограничения по коронавирусу

19:27 Сенатор Керимов возглавил российский список Forbes после роста цен на золото

18:54 Ходорковский поздравил с днем рождения полковника Квачкова

18:50 Трех журналистов в Пскове вызвали в полицию после работы на акции в поддержку Хабаровска

18:32 Ростехнадзор приостановил строительство новой линии метро Петербурга

18:30 Кукушкина задекларировала наибольший доход среди сотрудников аппарата ЗакСа

18:08 Минюст просит возбудить дисциплинарное дело против адвоката Сафронова Ивана Павлова

18:01 Вишневский потребовал ограничить работу бара в центре Петербурга

17:26 Депутаты и журналисты требуют наказать полицейского за сломанную руку Френкеля

17:00 Миронов допустил проведение досрочных выборов в Госдуму в конце 2020 года

16:53 Защита подала жалобу на арест экс-помощника депутата Коваля

16:25 Новый глава петербургского метро Козин приступил к работе

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru