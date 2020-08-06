Железнодорожное сообщение с Абхазией возобновится 7 августа

Железнодорожное пассажирское сообщение Абхазии c Россией возобновится 7 августа, передает ТАСС со ссылкой на первого замгендиректора "Абхазской железной дороги" Алхаса Вартагаву.

Прибытие первого поезда Москва – Сухум в столицу Абхазии намечено на 9 августа. По словам замгендиректора АЖД Игоря Маргания, также в направлении Сухума 7 августа выезжает поезд из Петербурга, он тоже прибудет 9 августа.

Пассажирское сообщение было приостановлено в конце марта, когда Россия закрыла свои границы из-за эпидемии коронавируса. С 1 августа возбновилось пассажирское сообщение с Абхазией.

Россия также закрыла свои границы для иностранцев, теперь с 1 августа возобновятся международные авиаперелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Позже появились сведения, что может возобновиться сообщение с Южной Кореей, Венгрией, Мальдивами и ОАЭ.