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13:01

ЦИК: 59% россиян "скорее положительно" относятся к многодневному голосованию

фото ЗакС политика ЦИК: 59% россиян "скорее положительно" относятся к многодневному голосованию

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании 7 августа сообщила, что Фонд общественного мнения провел опрос среди россиян об их отношении к голосованию в течение нескольких дней.

По результатам исследования, 59% людей относятся к многодневным выборам "скорее положительно", заявила Памфилова. Она добавила, что 30% опрошенных "скорее отрицательно" оценивают голосование в несколько дней, а 11% затруднились ответить.

Памфилова добавила, что 66% людей считают, что новая форма выборов сделает их более удобными. Противоположного мнения придерживаются 19%, а затруднились с ответом - 15%, уточнила глава ЦИК. 

По ее словам, 8% опрошенных считают, что при голосовании в три дня вероятность фальсификаций будет ниже. Что их вероятность будет на том же уровне, уверен 41%, сообщила Памфилова. Она сообщила, что 36% ответили, что вероятность будет выше, а 15% затруднились с ответом. 

Напомним, 24 июля Центризбирком решил провести голосование в течение трех дней осенью 2020 года. Памфилова заявила, что ЦИК имеет на это право благодаря ранее внесенным поправкам. При этом, Государственная Дума приняла законопроект, который позволяет на всех выборах и референдумах проводить голосование в течение нескольких дней. Президент Владимир Путин подписал документ 31 июля. 

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