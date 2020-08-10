"Считаю себя победителем": Тихановская обжаловала результаты выборов в ЦИК Белоруссии

Главная оппонентка Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии Светлана Тихановская, не согласившись с результатами, подала в местный Центризбирком жалобу на итоги электорального процесса, информирует РИА "Новости".

Ранее ЦИК обнародовал результаты голосования, согласно которым нынешний глава государства получил 80,08% голосов избирателей, а Тихановская - 10,09%.

"Мой выход на улицу приведет к эскалации конфликта. Поэтому сейчас [в штабе] я с народом. Считаю себя победителем на выборах. У нас есть данные альтернативного подсчета, и мы будем доказывать все нарушения", - цитирует Тихановскую "МБХ медиа".

Всю минувшую ночь в Минске и других городах продолжались стычки милиции с протестующими. Применялись шумовые гранаты, водомёты; также в граждан стреляли резиновыми пулями. По подсчетам силовиков, задержаны не менее 3 тысяч человек.

Минчане намерены выйти на улицы вновь.