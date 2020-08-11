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11 августа, 11:59

Доход главы комитета по энергетике за 2019 год составил 13,7 млн рублей

фото ЗакС политика Доход главы комитета по энергетике за 2019 год составил 13,7 млн рублей

 Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук отчитался о доходе за 2019 год в размере 13,7 млн рублей, следует из опубликованной ведомством декларации. В собственности главы комитета земельный участок на 1 тысячу кв.м, гараж и автомобиль УАЗ-31512. Годом ранее доход Бондарчука составил 2,29 млн рублей, а список собственности был аналогичным.

Заместитель руководителя ведомства Игорь Комаров отчитался о доходе в 4 млн рублей, а в перечне собственности указал три земельных участка общей площадью более 7 тысяч кв.м. Также Комаров владеет машиной Land Rover Range Rover, жилым домом, квартирой, объектом незавершенного строительства и долей в квартире. 

Доход первого заместителя председателя комитета Алексея Малухина за 2019 год составил 1,8 млн рублей. В списке собственности у него указаны автомобиль Mercedes-Benz, квартира на 84,5 кв.м и доля в другой квартире. 

Зампред Светлана Мельникова отчиталась о доходе в 2,7 млн рублей. В собственности у нее земельный участок, жилой дом, две целые квартиры и доля в еще одной, а также автомобиль Toyota Auris. 

Доход другого заместителя председателя Евгении Розовой составил 2,2 млн рублей. Она владеет земельным участком, жилым домом, двумя квартирами и машиной Honda CR-V. Еще один зампред Дмитрий Долгов сообщил о доходе в 1,9 млн рублей. Владеет он снегоболотоходом, автомобилем ВАЗ-2105, земельным участком, нежилым домов и частью квартиры. 

 


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