Горсуд отменил штрафы за лозунги на петербургском пикете памяти Немцова

Городской суд Петербурга во вторник, 11 августа, отправил на новое рассмотрение дело активистов движения "Весна" Максима Халимовского, Михаила Борисова и Александра Верещагина, которых ранее оштрафовали на 20 тысяч рублей каждого за скандирование лозунгов во время пикета памяти Бориса Немцова, сообщила ЗАКС.Ру юристка "Апологии протеста" Варвара Михайлова.

Состоявшаяся 29 февраля у Соловецкого камня акция памяти бывшего оппозиционного политика была санкционирована с городскими властями и МВД. Однако в начале июня в отношении нескольких активистов "Весны" составили административные протоколы по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга) за участие в этом пикете.

По словам Михайловой, им вменили выкрикивание лозунгов "Россия будет свободной" и "Россия без Путина". По мнению полиции, эти слоганы не имели никакого отношения к тематике заявленного мероприятия.

Апелляция по делу еще одного активиста "Весны" Тимура Городилова пока не состоялась, так как протокол в отношении него был составлен позже.