Ефремова госпитализировали из суда с подозрением на инфаркт или инсульт

Медики госпитализирова актера Михаила Ефремова из зала суда, у него подозревают предынфарктное или предынсультное состояние, передает РИА "Новости".

Актера вынесли на носилках из суда. Перед этим конвоиры тащили его из машины ФСИН до зала на руках, поскольку актер хромал. Адвокат Эльман Пашаев сообщил о подозрениях врачей и обвинил в этом журналистов.

Ранее судья сообщил защите, что им следует подготовиться к допросу Ефремова. Его отложили на среду, 12 августа.

Обновлено 15:31 Ефремова доставили в реанимацию Боткинской больницы в Москве.

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением автомобиля, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб. В крови Ефремова нашли алкоголь. Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).