На штраф за испорченные газоны на антипутинской акции пожаловались в ЕСПЧ

В Европейский суд по правам человека 11 августа направили жалобу на решение о взимании 7,3 млн рублей с координатора движения "Весна" Богдана Ливина и экс-координатора петербургского штаба Навального Дениса Михайлова за порчу газонов, деревьев и кустарников, которую нанесли якобы участники акции против инаугурации Владимира Путина 5 мая 2018 года. Об этом представители проекта "Апология протеста" сообщили в своем Telegram-канале.

Прокуратура оценила порчу городского имущества в 10,9 млн рублей и потребовала взыскать эти деньги с Литвина и Михайлова, ранее получивших административные наказания за организацию этой акции. Фрунзенский районный суд Петербурга 5 февраля 2019 года решил оштрафовать активистов солидарно на 7,3 млн рублей. Позже еще несколько судебных инстанций оставили это решение в силе.

Согласно позиции Литвина, предпринятые против него меры "имели своей целью не восстановление нарушенного права города Санкт-Петербурга, а направлены на создание охлаждающего эффекта для того, чтобы он сам и другие лица отказались как от организации, так и от участия в общественно-политических публичных мероприятиях".