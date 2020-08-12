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12 августа, 12:55

Глава комитета по вопросам законности отчиталась о 3,8 млн рублей дохода

фото ЗакС политика Глава комитета по вопросам законности отчиталась о 3,8 млн рублей дохода

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности 12 августа опубликовал сведения о доходах и имуществе своих сотрудников за 2019 год. Глава ведомства Ольга Аришина задекларировала 3,8 млн рублей. 

В собственности у чиновницы имеются два земельных участка площадью в 1500 кв.м и 47500 кв.м. Кроме того, у Аришиной в декларации указан автомобиль Toyota RAV4. Супруг главы комитета по вопросам законности заработал за прошлый год 1,3 млн рублей. У него есть два участка общей площадью 807 кв.м, автомобиль ВАЗ 2107 и три грузовика. 

В прошлом году сведения о доходах Ольги Аришиной не публиковались. Она возглавила комитет, отвечающий в том числе за согласование митингов, в январе 2019 года после недолгой работы в аппарате врио губернатора Александра Беглова. До своего прихода в Смольный Аришина 10 лет трудилась в городской прокуратуре, как сообщала пресс-служба админстрации Петербурга.

 


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