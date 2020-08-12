Российскую вакцину от коронавируса выпустят в течение двух недель

Первую партию российской вакцины от коронавируса выпустят в течение двух недель, передает "Интерфакс" со ссылкой на главу Минздрава Михаила Мурашко.

Мурашко заявил, что пока вакцина проходит контроль качества. Первыми после выпуска первой партии ее должны получить люди из группы риска, в том числе медики.

Министр назвал безосновательными утверждения о том, что эта вакцина небезопасна. По его мнению, зарубежные специалисты, "видимо, чувствуя определенные конкурентные преимущества российского препарата, пытаются высказывать какие-то мнения".

"Действительно, многие страны применяли те или иные форсированные режимы для исследований, но российская вакцина – это решение которое уже имело определенные клинические данные", - заявил Мурашко.

Накануне президент Владимир Путин заявил о регистрации отечественной вакцины от коронавируса.