В Петербурге впервые за 12 лет снесли хрущёвку в рамках программы реновации

В Сосновой Поляне в рамках реновации завершили снос дома, расположенного на 2-й Комсомольской улице, 37, корпус 1: такое произошло впервые за 12 лет после запуска программы. Последние завалы разгребают экскаваторы.

Официально реновация "возродилась" в городе на Неве ещё 3 недели назад, несмотря на то, что работать она начала ещё в 2008 году.

Следующий дом на снос - тот же адрес, только за номером 39.

Ранее в компании "СПб Реновация" сообщали, что расселение домов на Комсомольской улице затянулось на долгие годы, в том числе, ввиду принципиальной позиции одного из жильцов, отказывавшегося съезжать, десятикратно "заломив" цену на свою жилплощадь.