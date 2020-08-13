Чиновник комитета по тарифам отчитался о 62,5 млн рублей дохода

Комитет по тарифам Петербурга опубликовал сведения о доходах и имуществе сотрудников за 2019 год. Наибольший доход среди чиновников ведомства задекларировал начальник управления потребительского рынка Алексей Радько - 62,5 млн рублей.

За минувший год Радько приобрел еще одну квартиру. Жилье площадью 188,4 кв.м было куплено, как указано в отчете комитета, на "денежные средства отца". Прежде в собственности у чиновника были только квартира площадью 131,2 кв.м, имущественный пай ГСК и автомобиль Audi Q7. Пай и машину Алексей Радько, судя по декларации, приобрел в 2017 году тоже с помощью накоплений родителей.

Глава комитета по тарифам Дмитрий Коптин на этот раз задекларировал 3,3 млн рублей. В прошлом году председатель ведомства отчитывался лишь о 1,8 млн рублей дохода. Список собственности чиновника не изменился: у него есть два садовых участка, квартира, гараж и машино-место. Ездит Коптин, по всей видимости, на Subaru Forester.

Жена главы комитета тоже увеличила свои доходы: со 122 тысяч рублей до 551 тысячи. В собственности у нее значатся три квартиры.

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