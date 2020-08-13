ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала АО "Отисифарм", производящую лекарственный препарат "Арбидол", на 200 тысяч рублей за недостоверную рекламу, сообщили представители ФАС.

В марте комиссия ФАС признала нарушающей закон рекламу "Арбидола", в которой препарат был представлен как эффективный при лечении новой коронавирусной инфекцией. В ней утверждалось, что препарат "активен даже против коронавируса", хотя таковые лекарства на тот момент не были найдены, а первая вакцина была зарегистрирована в России 11 августа. Информация, упомянутая в рекламе, отсутствовала в инструкции по применению препарата.

Дело было возбуждено в феврале .