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13 августа, 17:55

ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

фото ЗакС политика ФАС оштрафовала производителя "Арбидола" за рекламу о лечении коронавируса

Федеральная антимонопольная служба оштрафовала АО "Отисифарм", производящую лекарственный препарат "Арбидол", на 200 тысяч рублей за недостоверную рекламу, сообщили представители ФАС.

В марте комиссия ФАС признала нарушающей закон рекламу "Арбидола", в которой препарат был представлен как эффективный при лечении новой коронавирусной инфекцией. В ней утверждалось, что препарат "активен даже против коронавируса", хотя таковые лекарства на тот момент не были найдены, а первая вакцина была зарегистрирована в России 11 августа. Информация, упомянутая в рекламе, отсутствовала в инструкции по применению препарата.

Дело было возбуждено в феврале .

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