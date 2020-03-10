ФАС признал нарушающей закон рекламу "Арбидола" про коронавирус

Комиссия Федеральной антимонопольной службы признала нарушающей закон рекламу лекарственного препарата «Арбидол», сообщается на сайте ФАС.

Дело было возбуждено в феврале из-за рекламы, в которой «Арбидол» был представлен как препарат, эффективный при лечении коронавирусной инфекции. В ней утверждалось, что препарат «активен даже против коронавируса», хотя таковые лекарства до сих пор не найдены, и ученые всего мира работают над созданием вакцины против него.

Комиссия ФАС решила, что на момент выхода рекламы посыл в ней о действии «Арбидола» против коронавируса «выходил за пределы показаний, указанных в инструкции по его применению», пояснил замглавы службы Андрей Кашеваров.

Рекламодателю АО «Отисифарм» выдано предписание о прекращении нарушений. Материалы разберательства переданы для составления административного протокола. За подобное нарушение компании грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.