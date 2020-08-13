Максим Левченко вновь призвал Беглова открыть фудкорты в ТЦ Петербурга

Управляющий партнер компании Fort Group, миллиардер Максим Левченко опубликовал в Instagram обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом рассмотреть вопрос об открытии фудкортов в торговых центрах.

"Мы просим, от лица компании Fort Group, от имени сообщества рассмотреть еще раз [вопрос об открытии фудкортов] и все-таки снять эти ограничения, потому что они уже больше похожи на санкции, а не какие-то карантинные меры,которые призваны остановить развитие вируса", - сказал Левченко.

По его словам, предприниматели готовы выполнять любые требования, чтобы обезопасить посетителей. В том числе – убрать часть столов для соблюдения дистанции.

При этом незадолго до обращения Левченко вице-губернатор Евгений Елин заявил, что Смольный не собирается открывать фудкорты и кинотеатры в ближайшее время.

Левченко подал иск к Смольному, требуя открыть фудкорты в торговых центрах. Заседание суда назначено на сентября. Перед этим обращался к губернатору Петербурга Александру Беглову с призывом открыть торговые центры. После этого ТК начали работать с некоторыми ограничениями. В конце июля Левченко пригласил Беглова посетить "Сити Молл", чтобы убедиться, что риск заразиться коронавирусом там "ниже, чем в общественном транспорте или бане".

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