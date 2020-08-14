Российские врачи не доверяют отечественной вакцине от COVID-19

Подавляющее большинство российских медиков, опрошенных сервисом "Справочник врача", скептически отнеслись к последней отечественной разработке - вакцине от коронавируса. Данными исследования делится РБК.

Из более чем трех тысяч участников опроса недоверие препарату высказали 52% респондентов. При этом согласились на вакцинацию лишь 24% опрошенных.

66% сообщили, что не находят причин верить в действенность лекарства, поскольку нет доказанной информации о его эффективности. 48% сомневаются, что создать препарат удалось за слишком короткое время.

Только 20% респондентов уведомили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам и знакомым.

Ранне в ВОЗ заявили, что их возмущает недостаток информации о российской вакцине от COVID-19.

Некоторое время назад президент Владимир Путин заявил о регистрации отечественной разработки, отметив, что её уже опробовала на себе одна из его дочерей.