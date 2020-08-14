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12:43

Петербуржцы выступают против вырубки части парка Интернационалистов ради расширения Южного шоссе

фото ЗакС политика Петербуржцы выступают против вырубки части парка Интернационалистов ради расширения Южного шоссе

Ради расширения Южного шоссе могут вырубить гектар парка Интернационалистов: против выступают местные жители и муниципалы.

Варианты реконструкции зеленой зоны и проезжей части обсуждали на последнем совещании в Центре транспортного планирования. Во время встречи руководитель ведомства Рубен Тертерян позволил себе грубость в адрес собравшихся протестующих, однако позже он извинился, отметив, что территорию у шоссе уже давно пора облагородить.

Вдоль дороги не обустроены тротуары, поэтому местным жителям приходится "срезать" часть пути домой через парк. В то же время граждане не хотят, чтобы трасса вплотную прилегала к их домам.

"Вчера ЦТП фактически заявил, что либо вы соглашаетесь с нашим мнением, либо мы тогда ничего не будем делать. <…> Считаю эту позицию совершенно неправильной. Нужно искать компромисс", - поделился в разговоре с "Фонтанкой" председатель совета МО "№72" Павел Швец, присутствовавший на встрече и отказавшийся согласовывать вариант расширения.

В замен он предложил свой вариант - отказаться от сооружения велодорожки, а шоссе расширить за счёт сужения полос.

Напомним, ранее на территории парка Интернационалистов планировалось строительство торгового центра с океанариумом. Против этого выступали местные жители. В ноябре 2019 года, вскоре после прихода Александра Беглова на должность врио губернатора, было решено перенести проект в другое место, а рекреационная зона сохранилась в прежних границах. Впоследствии глава города использовал защиту парка Интернационалистов в своей предвыборной агитации.


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