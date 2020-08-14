Петербуржцы выступают против вырубки части парка Интернационалистов ради расширения Южного шоссе

Ради расширения Южного шоссе могут вырубить гектар парка Интернационалистов: против выступают местные жители и муниципалы.

Варианты реконструкции зеленой зоны и проезжей части обсуждали на последнем совещании в Центре транспортного планирования. Во время встречи руководитель ведомства Рубен Тертерян позволил себе грубость в адрес собравшихся протестующих, однако позже он извинился, отметив, что территорию у шоссе уже давно пора облагородить.

Вдоль дороги не обустроены тротуары, поэтому местным жителям приходится "срезать" часть пути домой через парк. В то же время граждане не хотят, чтобы трасса вплотную прилегала к их домам.

"Вчера ЦТП фактически заявил, что либо вы соглашаетесь с нашим мнением, либо мы тогда ничего не будем делать. <…> Считаю эту позицию совершенно неправильной. Нужно искать компромисс", - поделился в разговоре с "Фонтанкой" председатель совета МО "№72" Павел Швец, присутствовавший на встрече и отказавшийся согласовывать вариант расширения.

В замен он предложил свой вариант - отказаться от сооружения велодорожки, а шоссе расширить за счёт сужения полос.

Напомним, ранее на территории парка Интернационалистов планировалось строительство торгового центра с океанариумом. Против этого выступали местные жители. В ноябре 2019 года, вскоре после прихода Александра Беглова на должность врио губернатора, было решено перенести проект в другое место, а рекреационная зона сохранилась в прежних границах. Впоследствии глава города использовал защиту парка Интернационалистов в своей предвыборной агитации.

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