Амосов и Беглов поспорили, кто решил вопросы с парками

Кандидаты в губернаторы Петербурга Михаил Амосов (“Гражданская платформа”) и самовыдвиженец Александр Беглов во время предвыборных дебатов посмотрели, кто решил вопросы с парком на Смоленке и парком Интернационалистов.

Во время выступления Амосов обратился к Беглову и заявил, что парки не застроили благодаря решению Законодательного собрания “при сопротивлении представителей губернатора”.

Беглов коротко ответил Амосову:

- Парк Интернационалистов и на Смоленке решил Смольный.

Врио губернатора обратился к зрителям и заявил, что вопрос по парку Малиновка тоже решен. Беглов призвал петербуржцев не выходить на митинг в защиту парка, на который ранее во время дебатов позвала жителей города кандидат от "Справедливой России" Надежда Тихонова.

Жители Петербурга требовали, чтобы власти города не разрешали застраивать парки на Смоленке в Василеостровском районе и парк Интернационалистов во Фрунзенском районе.

В парке на Васильевском острове хотели построить аппарт-отель, а на месте зеленой зоны в Купчино - океанариум с торговым центром. Жители районов не раз выходили на митинги, акции и одиночные пикеты с требованием, чтобы городские власти отозвали выданные разрешения на строительства. В октябре 2018 года стало известно, что город отказался от океанариума в Купчино. В феврале 2019 года Законодательное собрание Петербурга внесло территорию парка на Смоленке в список зон зеленого насаждения общего пользования. В итоге проект застройки парка частично отменили.

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