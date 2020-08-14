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14 августа, 20:52

Богатейший депутат Госдумы задекларировал доход в 2,3 млрд рублей

фото ЗакС политика Богатейший депутат Госдумы задекларировал доход в 2,3 млрд рублей

Член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев отчитался о доходе за 2019 год в размере 2,3 млрд рублей, сохранив звание самого богатого депутата Госдумы. Аналогичную сумму он декларировал и годом раньше.

Аникеев работает в Думе уже третий созыв. Он представляет Владимирскую область. До своей парламентской деятельности единоросс был известен как основатель компании "АБИ групп". 

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о доходе в 100,2 млн рублей. По итогу 2018 года его доход был меньше на 28,5 млн рублей.

Самым богатым представителем Петербурга в Госдуме стал бывший вице-губернатор города, единоросс Игорь Дивинский. Он задекларировал 29 млн рублей доход.

Фото: duma.gov.ru


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