Богатейший депутат Госдумы задекларировал доход в 2,3 млрд рублей

Член фракции "Единая Россия" Григорий Аникеев отчитался о доходе за 2019 год в размере 2,3 млрд рублей, сохранив звание самого богатого депутата Госдумы. Аналогичную сумму он декларировал и годом раньше.

Аникеев работает в Думе уже третий созыв. Он представляет Владимирскую область. До своей парламентской деятельности единоросс был известен как основатель компании "АБИ групп".

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о доходе в 100,2 млн рублей. По итогу 2018 года его доход был меньше на 28,5 млн рублей.

Самым богатым представителем Петербурга в Госдуме стал бывший вице-губернатор города, единоросс Игорь Дивинский. Он задекларировал 29 млн рублей доход.

Фото: duma.gov.ru

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.