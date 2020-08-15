"Белорусам респект и уважение": В центре Петербурга поддержали Минск и Хабаровск

Очередная субботняя акция "Кормим голубей" состоялась в Петербурге 15 августа. Людей собралось больше, чем неделю назад, и действовали они активнее. Однако обошлось без задержаний.

Еженедельные акции солидарности с протестами в Хабаровском крае и Беларуси начинают воплощать идеалы "Стратегии 31". Люди собираются мирно и обсуждают актуальные политические темы. На фоне недавних задержаний одиночных пикетчиков это кажется странным, но к каждой новой встрече формата "Кормим голубей" полиция относится все лояльнее. 15 августа вообще никого не задержали.

Как и в предыдущие две недели, акция началась в 14-00. К этому времени у Гостиного двора собралось около 50-60 человек, но в течение ближайшего получаса их число выросло примерно до трехсот. Всем вновь прибывающим по традиции предлагали подписаться на открытке в поддержку хабаровчан, поддерживающих своего арестованного экс-губернатора Сергея Фургала, или белорусов, которые уже почти неделю выступают на улицах против режима Александра Лукашенко.

На этот раз к привычной повестке добавилась новая тема - солидарность с противниками разработки известняка на шихане Куштау в Башкортостане. Хотя лагерь местных экологов буквально за несколько часов до начала встречи у Гостинки разогнали нацгвардейцы, в ходе петербургской акции об этой проблеме почти не вспоминали.

Собравшиеся в основном говорили о происходящем в Минске и Хабаровске. О белорусских протестах гораздо чаще - тема Фургала и дальневосточных протестов за последнюю неделю ушла на второй план.

- Я считаю, что ни один человек, который работает в органах не должен… Он должен понести наказание за то, что он делает со своим народом. За каждый удар палкой, за каждый удар рукой, за каждый вопль боли, который издавал белорусский народ, они должны понести наказание, - заявила журналистам Светлана Ситникова, первой вставшая в пикет с плакатом "Кровь сойдет с ваших рук только вместе с кожей".

Ее сменила девушка с записанным на плакате требованиями к российским властям признать Светлану Тихановскую президентом Беларуси и ввести санкции против Лукашенко.

Дежурившие на акции полицейские сделали предупреждение о том, что никаких мероприятий в это время у Гостиного двора властями не согласовано, а участие в несогласованных акциях чревато задержаниями. После этого они отошли в сторону и не напоминали о себе больше часа. В разрастающейся толпе доставали другие плакаты, в том числе "Я/Мы Фургал" и "Жыве Беларусь", а также бело-красно-белый флаг с гербом "Погоней". Люди громко ругали Владимира Путина, делали это в основном не завсегдатаи протестных акций, а представители старшего поколения, которых на предыдущих "кормежках голубей" заметно не было.

Одна из групп протестующих увидела на балконе Гостиного двора этажа мужчину в штатском, который снимал стоявших внизу на камеру. Возможно, это был сотрудник центра по противодействию экстремизму - простых "смертных" на балкон не пускали. Заметившие оператора люди стали его задирать. Он зашел за колонну. Люди начали кричать лозунги, критикующие ФСБ.

- ФСБ - это спецслужба, которая получает деньги за то, чтобы искать шпионов. Шпионов нет - они их выдумывают… Они глушат самых активных так же, как это происходило в Беларуси. Только там это называется КГБ, - сказал ЗАКС.Ру один из присутствовавших, представившийся Ильей.

Илья не был похож ни на демократа "старой волны", ни на молодого оппозиционера, борца за права человека или левака. Мужчина средних лет рабочего вида, в бейсболке и поло. Сам он объяснил, что ничего не скандировал - по его словам, у него просто голос громкий, а внутри кипит возмущение.

После "крамольных" лозунгов в толпе снова появились полицейские с мегафоном. Люди, услышав их предупреждения о несогласованной акции, начали хлопать в ладоши. Впоследствии они еще несколько раз "захлопывали" объявления правоохранителей.

В акции приняли участие несколько муниципальных депутатов. Светлана Уткина из местного совета Финляндского округа пришла, несмотря на свой день рождения.

- Надо выходить и на Новый год, и в день рождения, 8 марта или, не дай бог, 23 февраля. Надо быть как белорусы. Им респект и уважение, - заявила он в разговоре с ЗАКС.Ру.

Дважды за время мероприятия выстраивались "цепи солидарности", как и во многих протестующих белорусских городах. Сначала вдоль Гостиного двора встали примерно 60 женщин с цветами в руках - этот порыв остался почти незамеченным.

Тогда собравшиеся решили встать вдоль проезжей части Невского проспекта. Выстроились больше 100 человек. Многие проезжавшие мимо них машины одобрительно сигналили. Люди в "цепи" кричали "Хабаровск", "Жыве Беларусь", "Россия, выходи", а чуть позже "Путина в отставку". Последний лозунг заставил силовиков реагировать. К Гостиному двору пришел ОМОН. Стоявшие в "цепи" отошли назад, звучали призывы группироваться, однако им почти никто не следовал.

ОМОНовцев отступавшие не интересовали. Они сами встали вдоль Невского проспекта и больше никаких действий не предпринимали. Некоторые из них шли на контакт и добродушно общались с протестующими. Было очевидно, что полиция и Росгвадрия просто напоминает о себе, но задерживать и даже прогонять собравшихся не собираются.

Длившаяся уже больше двух часов акция, тем не менее, ужа шла на спад. После прихода силовиков у Гостиного двора людей осталось заметно меньше. Некоторые из них продолжали стоять с плакатами еще больше двух часов, но основная масса просто разговаривала между собой и постепенно расходилась по домам. Даже полицейское начальство, пристально следившее за происходящим все это время, не стало дожидаться пока последний пикетчик свернет плакат и ушло по своим делам.

текст: Сергей Еремеев / фото: Михаил Масленников