Еще одну петербургскую больницу оштрафовали за пренебрежение "коронавирусными" правилами

В Петербурге оштрафовали на 100 тысяч рублей Городскую больницу №9 на Крестовском острове, в которой, согласно судебному решению, не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования, связанные с пандемией коронавируса, передает объединенная пресс-служба судов. Отмечается, что из-за проявленной халатности с 6 мая по 8 июня дополнительно заразились инфекцией нового типа как пациенты, так и медперсонал. В сообщении подчеркивается, что сумма штрафа находится ниже минимального порога, предусмотренного статьей ч. 2 ст. 6.3 КоАП.

Петроградский районный суд счел, что в больнице пренебрегали дезинфекцией и не обеззараживали воздух ультрафиолетом.

Накануне на 120 тысяч рублей по аналогичным причинам оштрафовали руководство Покровской больницы, сотрудники которой в апреле записали резонансное видеообращение с жалобами на условия работы и нехватку индивидуальных средств защиты.