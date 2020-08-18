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19:28

"Новокрестовская" официально стала станцией "Зенит"

фото ЗакС политика "Новокрестовская" официально стала станцией "Зенит"

Спустя месяц после опубликования новой редакции постановления Смольного "О наименовании станций метрополитена" станция "Новокрестовская" официально получила название "Зенит", на что обращает внимание портал "Канонер".

Спустя два дня, 20 августа, по уверению официального представителя подземки, рабочие начнут видоизменять дизайн станции, переделывая буквы названия и информационные указатели. Кроме того, интерьер станции дополнит символика петербургского футбольного клуба.

Отметим, что идея переименования получила поддержку не сразу. В прошлом году члены топонимической комиссии города в основной своей массе сопротивлялись этому шагу, но спустя несколько месяцев поменяли свою позицию. Согласно нескольким проведенным интернет-опросам, петербуржцы раскололись, голосуя по данному вопросу.

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