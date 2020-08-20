Стал известен самый богатый силовик России

Представители силовых структур опубликовали декларации о доходах за 2019 год: так, больше всех заработал замглавы МВД Виталий Шулика, делится РБК.

Силовик отчитался о заработке в 26,7 млн рублей - это в 6,5 раз больше, чем год назад, когда он задекларировал чуть более 4 млн рублей. Шулика владеет четырьмя земельными участками, жилым домом, тремя квартирами и автомобилем Suzuki Grand Vitara.

Второе место по доходам среди работников силовой сферы у замруководителя Главного военного следственного управления СК Сергея Бедина, сообщившего о заработке в 19 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров заместитель главы прокуратуры ЯНАО Александр Демин. В 2019 году, когда он занимал пост начальника Дальневосточного следственного управления СК на транспорте, он заработал 16,7 млн рублей.