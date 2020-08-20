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Муниципал

16:17

Суд оставил Погосян главой МО "Остров Декабристов"

фото ЗакС политика Суд оставил Погосян главой МО "Остров Декабристов"

Василеостровский районный суд 20 августа отказал в удовлетворении иска об отмене решения об избрании главой муниципального образования "Остров Декабристов" единоросса Ольги Погосян. Об этом ЗАКС.Ру сообщил истец, представитель команды партии "Яблоко" в совете Алексей Захаров.

- Суд мотивирует это тем, что если в судебном порядке отменить данное решение, то это повлечет за собой отмену всех других решений, которые напринимал совет и меня забросают исками, - рассказал Захаров.

Он добавил, что, после того как получит оформленное решения суда, планирует подать апелляционную жалобу. 

Ранее Василеостровский суд принял решение о результатах муниципальных выборов в МО "Остров Декабристов", согласно которому депутатами вместо Погосян и Анастасии Давыдовой из ЛДПР должны стать "яблочники" Захаров и Наталия Невзорова. Позже Горсуд и Третий кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. 

Однако Погосян к тому времени уже была избрана главой муниципалитета. Юрист Марина Топорникова, представлявшая истца, настаивала на том, что выборы главы проходили без необходимого кворума - на заседании не набралось двух третей депутатов. Адвокат Сергей Бабелюк, выступавший со стороны ответчика, обратил внимание суда на то, что за Погосян проголосовали все шесть присутствовавших депутатов и даже при наличии кворума ей хватило бы этих голосов для того, чтобы стать главой.

Отметим, что 15 июня пять представителей "Яблока" и экс-глава "Острова Декабристов", ранее бывший сенатором Владимир Барканов провели собственное заседание муниципального совета и проголосовали за отмену всех решений, принятых ранее шестым созывом местных депутатов. Временным главой муниципалитета при этом решили считать Барканова. Присутствовавшие мундепы утверждали, что пригласили на это заседании и единороссов из команды Погосян, но те не пришли. Позже в соцсетях "Острова Декабристов", подконтрольных местной администрации, появилось заявление о нелегитимности этой встречи.

Фото из Facebook Ольги Погосян

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