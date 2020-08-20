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16:56

Волков видит в ситуации с отравлением Навального попытку "сокрытия следов преступления"

фото ЗакС политика Волков видит в ситуации с отравлением Навального попытку "сокрытия следов преступления"

Главный соратник политика Алексея Навального, координатор деятельности его штабов Леонид Волков оценил инцидент с его отравлением, обратив внимание на вполне определенное, как видится оппозиционеру, поведение власти, которая превратила происходящее в омской больнице в "спецоперацию". Последний тезис подтверждают, с точки зрения Волкова, отказ допустить в медучреждение жену и личного врача, а также обилие правоохранителей в здании.

"Цель: сокрытие следов преступления. Сделать так, чтобы токсин невозможно было определить. Чтобы никто не получил доступ к биоматериалам. Чтобы не было убедительных доказательств того, каким именно веществом и как именно его отравили. Ну и что, что это очень вредит выбору оптимального лечения", - написал он в своем Facebook.

По прогнозу Волкова, если у власти удастся реализовать задуманное, то государственным СМИ и официальным лицам очень легко будет апеллировать к бездоказательности версии о том, что имело место покушение на жизнь.

Напомним, что утром 20 августа Навальный летел из Сибири в Москву, выпив перед этим чай в аэропорту. На борту он почувствовал себя резко плохо и потерял сознание. Самолет экстренно посадили в Омске и госпитализировали политика, которого пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Кремль заявил о готовности обеспечить оппозиционеру содействие в лечении за рубежом.

Леонид Волков / Facebook

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