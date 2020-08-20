Милонов хочет запретить россиянам слушать музыку в транспорте

Депутат Государственной думы, избранный от Петербурга, Виталий Милонов счел целесообразным позаботиться о психологическом состоянии пассажиров общественного транспорта, которым, по его мнению, стало сильно вредить развитие современных технологий и их использование. В своем официальном обращении к министру транспорта Евгению Дитриху он апеллирует к одобряемому им опыту Японии, где запретили громко разговаривать в подземном и наземном транспорте, а также пользоваться гаджетами и слушать музыку в наушниках.

"Посторонние шумы, болтовня, громкие звуки гаджетов и прочее создают дополнительную психологическую нагрузку на пассажиров, измотанных длинным рабочим днём. В данной связи прошу Вас рассмотреть вопрос о дополнении любых правил пользования общественным городским транспортом с учётом ограничения использования звуковых устройств во время нахождения пассажиров внутри вагонов и салонов транспорта по японскому примеру", - цитирует фрагмент его письма портал News.ru.

По мнению Милонова, предлагаемая им мера снизит общее напряжение людей, живущих в цифровую эпоху, и, кроме того, поможет "повышению взаимной культуры" людей, находящихся вместе в поездке в одном салоне.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.