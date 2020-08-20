У здания УФСБ по Петербургу и Ленобласти проходит акция в поддержку Навального

К зданию УФСБ по Петербургу и Ленинградской области вечером 20 августа петербуржцы принесли стаканчики с чаем в поддержку оппозиционера и руководителя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального.

Ранее 20 августа его госпитализировали в Омске в критическом состоянии. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш заявила, что Навальный выпил чай в аэропорту, после чего уже в самолёте ему стало плохо и он потерял сознание. По мнению сторонников Навального, оппозиционера могли отравить из-за его политической деятельности.

Так же считают и организаторы петербургской акции - движение "Весна". Они требуют открытого и справедливого расследования инцидента, сказано в Telegram-канале организации. Для выражения своего мнения движение предложило желающим "передать горячий привет сотрудникам ФСБ". У входа в ведомство стаканчики с напитками поставили два человека. Сотрудники правоохранительных органов, находящиеся в припаркованной рядом машине, подошли к людям, которые оставили у здания чашки с чаем и просили их убрать, причина - "историческое здание, не красиво как-то".

Один из активистов заварил чай на ступенях УФСБ, чашка запенилась, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

- Это томский чай, типа как будто "с ядом", поэтому так пенится - пояснил активист Павел Крисевич.

Участники акции вняли требованиям правоохранительных органов и убрали за собой чашки.

Представители движения "Весна" написали на бумажных стаканчиках фразы "К ответу!", "Кто отравил Навального?" и другие. В емкости активисты разлили чай и поставили посуду на лестницу у входа в здание. Сотрудник ФСБ так же попросил их убрать стаканы, что активисты и сделали - чай простоял у ФСБ пару минут, на этом "чаепитие" закончилось.

София Саттарова