Градозащитники просят передать Музею городской скульптуры демонтируемые трамвайные опоры

Представители ВООПиИК обратились к директору Музея городской скульптуры в связи с планируемым демонтажом 16 старинных трамвайных опор на проспекте Обуховской обороны и установкой более современных. По их мнению, музей должен взять ликвидируемые объекты на баланс и таким образом смочь сохранить их на историческом месте, используя их, возможно, в качестве фонарей.

Активисты выразили готовность посильно помочь в работах по консервации опор. Ранее ГУП "Горэлектротранс" сообщил, что после демонтажа две из них планируется поместить в музей электротранспорта, а остальные хранить на складе.

Металлические клепаные опоры появились возле Фарфоровского завода в 1922 году и, по всей вероятности, были изготовлены еще до революции.

Фото: ВООПиИК