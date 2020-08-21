Депутат Боярский призвал чиновников к открытию петербургских фудкортов

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы Сергей Боярский считает, что репутация губернатора Александра Беглова страдает от того, что подчиненные до сих пор не могут открыть для посещения фудкорты. Для Боярского это "медвежья услуга" главе города в чистом виде и, кроме того, он не понимает, почему ситуация остается прежней.

"Чем одиночно стоящий торговый островок отличается от магазина? И чем фудкорт, где все вам упакуют в одноразовый бокс опаснее ресторана?", - недоумевает он в своем видеообращении в Instagram.

Беглов как номинально отвечающий за все важные решения в городе, по мнению Боярского, в ситуации с фудкортами страдает от незаслуженных претензий. Депутат ждет от чиновников скорейшего решения проблемы.

Напомним, что по эпидемиологическим причинам Смольный запретил фудкортам и развлекательным зонам в торговых центрах открываться до 30 августа. Миллиардер Максим Левченко, чьей компании Fort Group принадлежит несколько торговых центров, неоднократно призывал городские власти разрешить общепиту в ТЦ работать и подал иск к правительству Петербурга в надежде оспорить пункты постановления, вводящего ограничения в период эпидении коронавируса. Заседание назначено на 22 сентября.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.